A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia anuncia o I Encontro de Música e Músicos Madeirenses, uma iniciativa da Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística. Este evento, agendado para o dia 5 de março, às 10h00, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, visa celebrar e homenagear o notável património musical da Região Autónoma da Madeira.

Com uma herança musical vasta e diversificada, a Madeira destaca-se pela sua contribuição significativa para o panorama artístico nacional e internacional. Músicos e compositores madeirenses deixaram um legado notável em diversos géneros musicais, desde a música sacra até ao jazz, passando pelos cantos folclóricos e melodias tradicionais.

Num contexto em que se reconhece a importância da preservação do património cultural como parte integrante da identidade local e regional, o I Encontro de Música e Músicos Madeirenses assume-se como uma plataforma para incentivar e promover a prática musical nas escolas, explorando temas do rico património musical madeirense. Além disso, o evento destaca a relevância dos músicos, compositores e poetas da Madeira, reconhecendo o seu papel fundamental na formação da identidade cultural da região.

O encontro contará com a participação de alunos de várias escolas, que apresentarão uma variedade de performances musicais. Entre as instituições participantes encontram-se a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, a Escola Básica com Pré-Escolar e Creche do Caniçal, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, o Colégio Infante D. Henrique, a Escola Profissional Atlântico e a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. O evento também contará ainda com a participação especial do professor e investigador Vítor Sardinha.

Adicionalmente, é importante destacar que o encontro será transmitido em streaming nas redes sociais da Direção de Serviços de Educação Artística, permitindo que todos, independentemente da localização, possam desfrutar deste momento cultural único.

O I Encontro de Música e Músicos Madeirenses promete ser uma celebração vibrante do património musical da Madeira, bem como uma oportunidade única para alunos e comunidade educativa celebrarem e valorizarem a cultura da Região.