Uma oficina intitulada ‘Histórias com gatafunhos’, aberta a maiores de seis anos, vai acontecer nos dias 20 de abril, 25 de maio e 29 de junho, no Museu Henrique e Francisco Franco, no Funchal, sob orientação de Leda Pestana e Alberto do Vale.

Esta iniciativa apresenta-se como uma oportunidade de criar um livro instantâneo com as próprias mãos. É promovida pelo projeto ESCUTO – Espaço Cultural Para Todos, impulsionada pela Educação e Mediação Cultural do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

O principal objetivo do ESCUTO é erguer pontes que aproximem a Arte, a História e a Cultura dos mais variados públicos, desde a mais tenra idade à mais rica experiência de vida, estando a sua grande aposta nas famílias a proporcionar momentos memoráveis.

“A oficina pretendendo ser uma experiência memorável, tendo como objetivo não apenas explorar a criatividade, mas também incentivar a reflexão profunda. Sob a orientação de talentosos artistas e artesões, as famílias (Maiores de 6 anos) serão guiadas por um processo cativante, culminado na criação de livros pessoais e autênticos. A participação nesta oficina é uma oportunidade única de imergir na riqueza cultural, ao mesmo tempo que é criada uma conexão pessoal com a arte”, destaca o Departamento de Cultura da CMF.

Leda Pestana, contadora de histórias e amante dos “objetos mágicos”, procurará guiar os participantes por uma experiência artística criativa, reflexiva e memorável. Alberto do Vale, ilustrador e professor apaixonado por cores, lápis e pincéis, proporcionará uma abordagem única na expressão artística.

A lotação é de 25 pessoas e a inscrição é necessária aqui. Para mais informações, entrar em contacto através do mail mediacao.cultura@funchal.pt.