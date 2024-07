O diretor artístico do Teatro Viriato, Henrique Amoedo, cessa funções após o primeiro mandato de dois anos, anunciou no sábado a instituição cultural de Viseu que já está a preparar um novo concurso para a sua direção.

“O Centro de Artes do Espetáculo de Viseu, Associação Cultural e Pedagógico (CAEV) informa que, no final de agosto, Henrique Amoedo, termina as suas funções enquanto diretor artístico do Teatro Viriato”, escreve num comunicado de imprensa.

Henrique Amoedo, que assumiu funções em maio de 2022 e termina em agosto o mandato, formalizou junto da direção do CAEV a “sua intenção de cessar funções, invocando razões de ordem pessoal e familiar”.

“A direção acolheu o pedido com compreensão e reconhecimento pelos motivos indicados [...] e destaca, nestes dois anos de direção artística de Henrique Amoedo, a programação cuidada, consistente e desafiadora, bem como a sua orientação eficaz da estrutura profissional do Teatro Viriato”, destaca.

A direção do CAEV adianta, na nota enviada à agência Lusa, que “já iniciou os procedimentos para a seleção da nova direção artística” e espera, “em breve, poder informar sobre o modo de seleção, os critérios e o perfil pretendido”.

O CAEV lembra que Henrique Amoedo assumiu funções “num contexto desafiante de pós-pandemia, em que imperava a necessidade de recuperação de públicos e de normalização dos processos de trabalho das salas de espetáculos”.

O documento, assinado pela presidente da direção do CAEV, Júlia Alves, informa ainda que Henrique Amoedo deixa a programação artística do Teatro Viriato “definida até ao final de 2024 e alguns projetos já agendados” para 2025.

“A minha passagem pela direção artística do Teatro Viriato ficará marcada na minha memória como um período inesquecível. O contacto diário com uma estrutura como o Teatro Viriato é, ao mesmo tempo, desafiante e enriquecedor”, reconhece Henrique Amoedo.

No documento, o diretor artístico cessante destaca a “mais-valia” de ter partilhado os dias com “uma equipa super-competente no desenvolvimento das suas funções, e fantástica no que às qualidades humanas diz respeito”.

“Conversar, criar, apoiar e questionar fizeram parte do trabalho de proximidade desenvolvido com os artistas e com a equipa. Não cabe, neste espaço, referir todas as pessoas e entidades públicas e privadas com as quais me relacionei [...]. Cresci pessoal e profissionalmente e sou imensamente grato”, refere Henrique Amoedo.

O CAEV lembra que 2024 tem sido o ano de celebração dos 25 anos do Teatro Viriato e, agora, “segue-se uma reflexão sobre o futuro e sobre os próximos 25 anos” da instituição cultural viseense.

“Um futuro em que se pretende que o Teatro Viriato continue a afirmar-se como um projeto cultural de referência, um espaço aberto à comunidade, com uma oferta programática diferenciada, acessível, que apoia e valoriza a fruição, a criação e a educação artística”, destaca.

Júlia Alves escreve que a direção “reconhece e louva o profissionalismo e a dedicação” de Henrique Amoedo e enaltece “as qualidades profissionais e pessoais que fazem dele um líder, um profissional completo, um amigo e um exemplo a seguir”.