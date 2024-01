Grupo Amigos do Teatro junta personalidades em torno de obra de Irene Lucília

O Grupo Amigos do Teatro (GATO) está a organizar uma iniciativa formativa subordinada ao tema ‘Literatura e sociedade: a obra de Irene Lucília (o pé dentro d’ água).

Evento que decorre nos dias 9 e 10 de fevereiro, na Quinta Magnólia.

O encontro parte da obra de Irene Lucília e congrega, para além da escritora, um conjunto de especialistas que vão falar de alguns dos temas presentas na obra da autora madeirense. Alberto João Jardim (político), Pedro Gonçalves (arquitecto), Paulo Rodrigues (historiador) e Jorge Magalhães (padre e diretor do Colégio Infante) são alguns dos convidados para o painel ‘Ilha e identidade’, agendado para as 11h30 do dia 9. Marta Cília será a moderadora deste primeiro painel.

Na parte da tarde, mais concretamente pelas 14 horas, surge outro painel subordinado ao tema ‘Literatura madeirense’. Leonor Coelho, Xarabanda, Teresa Klut são os convidados da segunda iniciativa do dia, moderada por Ana Salgueiro.

Já no sábado, dia 10 de fevereiro, tem lugar, às 10 horas, ‘Da Irene, com Amor’, moderada por Fernanda Freitas. Natércia Xavier, da Secretaria do Turismo, falará da cultura madeirense.

A iniciativa decorre do projeto ‘Da Irene, com Amor!’, de que faz parte o espetáculo teatral com o mesmo nome, em exibição no Teatro Baltazar Dias, entre os dias 1 e 10 de fevereiro. O bilhete do espetáculo também está incluído nas horas da formação (com o custo simbólico de 5 euros).

O evento está validado com 13 horas pela DRE, para efeitos de progressão na carreira docentes. As inscrições podem ser feitas na plataforma Interagir (clicar aqui). A iniciativa está aberta ao público geral, atendendo à limitação da sala.