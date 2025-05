“À beira do paraíso” é uma exposição de arte contemporânea, resultante da parceria entre a Galeria António Prates, em Lisboa e a Galeria Lourdes, na Madeira, sendo que está patente no espaço localizado na Quinta de São João, em Câmara de Lobos.

Como se lê na nota de imprensa: “O esforço conjunto entre estas duas entidades vem no seguimento da criação de um espaço cultural e de arquitetura, onde a Galeria Lourdes se insere, e que faz parte de uma Quinta que renasce num local paradisíaco, em Câmara de Lobos, na Madeira, pela mão de Aurélio Tavares - um pioneiro da energia eólica e um colecionador de arte”.

Segundo a curadora, Elisa Ochoa, trata-se de uma iniciativa que apresenta novos olhares construídos sobre a pintura e o desenho, com a utilização destemida de materiais os mais diversos possíveis, pelos 12 artistas aqui representados, aliando a estes uma predileção pelos temas que nos evocam um certo “apetite” pelo paraíso, quer seja através dos elementos naturais que caracterizam estas geografias insulares, quer pelas cores vibrantes e formas espelhadas da água, por vezes de um azul intenso, outras de uma transparência que atribuem à matéria da produção artística uma subtileza no olhar do visitante.

Estes contrastes visuais, num cruzamento de uma renovada abordagem do objeto artístico, que evoca constantemente a pintura, o desenho e a escultura, são uma tentativa de reconfigurar um novo horizonte nas artes que rompa com as ideias tradicionais da prática do artista visual.

O visitante poderá ver as obras dos artistas: Bordalo II, Inês Teles, Maria Sassetti, Diogo Gonçalves, Joana Pitta, Beatriz Uva, Elisa Ochoa, Fátima Spínola, Flávio Rossi, Mariana Gillot, Rita Andrade e Leandro Figueiredo, a partir do dia 10 de maio, 2025, na Galeria Lourdes, situada na Quinta de São João, Câmara de Lobos.