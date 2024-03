Amanhã, dia 13 de março, às 12h00, na Câmara Municipal do Funchal, ocorrerá uma conferência de imprensa para a apresentação da 3.ª Maratona das Artes organizada pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal. Esta conferência contará com a presença da Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, do Presidente do Conservatório, Carlos Gonçalves, e restantes dirigentes desta instituição. A 3.ª edição da Maratona das Artes decorrerá no próximo sábado, dia 16 de março, entre 10h00 e as 20h00, com concertos por toda a Cidade do Funchal.

“Celebrar as artes e a cultura e, cumulativamente, dinamizar a cidade e divulgar a oferta formativa artística, são as mais-valias deste evento em que o Conservatório e a Câmara Municipal do Funchal se juntam em coprodução”, refere a escola das artes em comunicado, acrescentando que se pretende que “esta aliança de sinergias proporcione ao público e aos participantes uma experiência de maior proximidade entre si, em palcos diversificados e diferentes dos tradicionais.”