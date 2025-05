Integrado no Forum, Local, o Art in Forum recebe a obra “Vinha Draco Vinho”, de um novo artista residente, Adonis Galvão. A mostra estará em exibição a partir do dia 22 de maio, com inauguração prevista para as 18h30.

Galvão evoca o Dragoeiro — árvore milenar e símbolo da Ilha da Madeira — para provocar uma reflexão profunda sobre consumo, memória e natureza. Ao inserir esta imagem monumental num espaço de consumo contemporâneo, o artista propõe uma inversão simbólica: a árvore outrora explorada como bem valioso regressa ao espaço comercial, não como produto, mas como alerta visual e ecológico.

“O Dragoeiro é belo e simbólico, e ao mesmo tempo exige cuidado e preservação”, afirma Galvão. Extinto no seu habitat natural e hoje visível apenas em jardins urbanos e espaços privados, o Dragoeiro torna-se aqui um ícone de resistência e memória viva.

O conceito do Forum, Local desenrola-se como um jogo criativo e colaborativo, onde cada artista responde ao trabalho anterior e deixa um “fio” para o seguinte. Galvão responde com três momentos: uma “folha” recebida, a sua pintura central com o Dragoeiro, e a “semente” — um legado visual para o artista seguinte.

Com formação em Comunicação Social e Design, e uma trajetória que atravessa moda, arte e identidade, Adonis Galvão tem vindo a afirmar-se como uma voz singular no panorama artístico luso-brasileiro. Vive e trabalha na Ilha da Madeira, onde continua a investigar relações entre ecologia, história e estética.