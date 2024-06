O III Encontro Nacional de Bandolim e Guitarra realiza-se, entre 3 e 7 de julho, na Madeira e culmina com um concerto final no Fórum Machico, com entrada gratuita, a 7, pelas 16 horas.

Esta é uma organização conjunta da Associação de Bandolins da Madeira (anfitriões em 2024) , Associação Cultural de Plectro e a Associação Quinto Império. Conta ainda com o apoio de docentes dos conservatórios de música de Coimbra, Vila Real, Porto, Madeira e ainda da Escola de Música de Esposende.