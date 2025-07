O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, e o Grupo de Folclore MonteVerde foram recebidos esta sexta-feira na Câmara Municipal de Viseu, pelo presidente Fernando Ruas e pela vereadora da Cultura, Leonor Barata, e também na Junta de Freguesia de Viseu, numa receção conduzida pelo presidente Diamantino Santos, acompanhado por membros do seu executivo.

As visitas oficiais, marcadas pela habitual troca de lembranças institucionais, integram o programa social do XXXII Festival de Folclore ‘As Cabacinhas de Santiago’, promovido pela Associação Cultural, Social e Recreativa de Santiago, que se realiza amanhã naquela localidade da freguesia viseense.

A presença do Grupo de Folclore MonteVerde insere-se no âmbito do acordo de geminação entre as freguesias do Imaculado Coração de Maria e de Viseu, firmado em 1999, mas que tem vindo a ser fortemente revitalizado ao longo do atual mandato, sendo este o quinto encontro institucional promovido nesse contexto, uns no Imaculado e outros em Viseu.

Pedro Araújo, que usou da palavra em ambas as receções, expressou gratidão pela calorosa hospitalidade e destacou o orgulho de apresentar aos viseenses um dos melhores grupos de folclore da Madeira, referindo que, apesar de não sediado no Imaculado, o grupo MonteVerde tem sido adotado afetivamente pela freguesia e parceiro em vários projetos, como o Festival Internacional Funchal Folk, um evento único que a Madeira acolhe anualmente.

O presidente do Grupo de Folclore MonteVerde, Marco Mendonça, aproveitou a ocasião para agradecer o apoio institucional e formalizou um convite ao Rancho Folclórico “Cabacinhas de Santiago” para integrar a edição de 2026 do Funchal Folk, destacando também a importância destes intercâmbios na divulgação e promoção da cultura popular.

A agenda incluiu ainda um jantar de confraternização realizado ontem na sede da associação promotora do Festival, que serviu para fortalecer os laços de amizade e partilhar manifestações culturais entre os dois grupos, estando também prevista para esta noite uma atuação especial do grupo MonteVerde na Associação do Viso, no âmbito do reforço da cooperação entre as freguesias geminadas.