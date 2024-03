A loja da FNAC no Madeira Shopping vai acolher, no próximo dia 5 de abril, a apresentação do livro Aye, poemas escoceses, da autoria de Carlos Oliveira Santos.

O evento, que tem início marcado para as 19h00, inclui um concerto com Marta Faria (voz e piano) e Sara Freitas Faria (flauta).

O livro Aye, poemas escoceses (Âncora Editora) evoca, de forma original, esse antigo e misterioso país, através dos poemas de Carlos Oliveira Santos e das suas traduções de dez poetas escoceses, aqui acompanhado pela voz e música de duas grandes intérpretes madeirenses.

Carlos Oliveira Santos tem com a região uma outra relação cultural, já que é o autor do livro Um Niemeyer É Sempre Um Niemeyer, editado em 2022, sobre o original projeto do célebre arquiteto brasileiro para a Casino Park Hotel.