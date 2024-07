Fique a par da programação dos espaços Savoy Signature para estes dias

A Savoy Signature divulgou esta tarde a oferta diversificada de entretenimento de que os madeirenses e visitantes podem desfrutar nos diversos espaços da marca.

Confira aqui a programação:

Terreiro

Savoy Palace

Sexta-feira e sábado (5 e 6)

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h. O restaurante Terreiro oferece uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Sexta-feira, 5

O Euro 2024 vive-se com intensidade no exterior do Terreiro

Sexta-feira, 5 de julho, as seleções portuguesa e francesa entram no relvado do Terreiro a partir das 20h00 para marcar um final de dia de emoção, com o Euro 2024. O tão esperado jogo será transmitido no lounge exterior do Terreiro, equipado com um ecrã gigante para garantir que ninguém perca nenhum golo.

Os fãs terão a oportunidade de entrar em campo no nosso relvado, envolvidos numa atmosfera vibrante, enquanto torcem pela sua seleção favorita. O espaço estará rodeado de barraquinhas que oferecem uma variedade de delícias, incluindo cerveja, poncha, pregos, queijos, charcutaria, entre outros saborosos petiscos.

Todos os jogos de futebol do Euro 2024 serão transmitidos às 14h00, 17h00 e 20h00. Para maior conveniência, haverá estacionamento gratuito de 2 horas para quem vem assistir às partidas, ou de 6 horas para quem deseja também desfrutar de uma deliciosa refeição.

A emoção do Euro 2024 é vivida no Terreiro, onde o futebol, boa comida e diversão estão garantidos.

***

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

Sexta-feira, 5

16h00 – 20h00

Animação ao som do Dj Peete Moss

Sábado, 6

16h00 – 22h00

O Calhau Beach Club apresenta o próximo DJ convidado para a festa Tropical Beats: Mok Groove. No sábado, 6 de julho, a deslumbrante praia da Calheta será o cenário perfeito para um final de tarde inesquecível, recheado de batidas tropicais e ritmos envolventes, prometendo uma verdadeira celebração da música e da dança.

Como já é hábito, o programa das Tropical Beats também destaca os artistas regionais. A acompanhar Mok Groove, estarão os DJs madeirenses Ryan e Dea, garantindo momentos entusiasmantes entre as 16h00 e as 22h00.

Mok Groove é natural do Brasil, mas reside no Porto. O artista é uma figura incontornável da cena musical portuguesa e internacional, reconhecido pelos seus sets vibrantes e ecléticos, nos quais mistura grooves brasileiros, house, funk, disco, broken e breakbeat, garantindo uma experiência musical rica e diversificada para os ouvintes.

Domingo, 7

16h00 – 20h00

Animação ao som do Dj Peete Moss

Sexta a domingo (5 a 7)

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

***

Cloud Bar

NEXT

Sexta-feira, 5

21h00 – 23h30

Animação ao som do Dj Dea

Sábado, 6

21h00 – 23h30

Animação ao som do Dj João Garcia

Domingo, 7

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

***

Biblioteca

Savoy Palace

Quinta-feira, 4

21h00

O Savoy Palace abre novamente as portas às noites de música clássica. No dia 4 de julho, a partir das 21h00, a Orquestra Clássica da Madeira irá apresentar as mais conhecidas melodias e harmonias, trazendo aos presentes o melhor da música clássica. Para mais informações e reservas: +351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

***

Royal Savoy

Hoje e amanhã, 3 e 4

O Royal Savoy enche-se de sabores e aromas nesta semana, para celebrar a chegada das noites mais quentes. Durante todas as quartas-feiras do mês de junho a partir das 19h00, os deliciosos sabores de um churrasco serão apresentados com as noites de Barbecue no Armada Deck, recheadas de animação folclore. Já nas quintas-feiras a partir das 19h00, no Restaurante Armada, a gastronomia asiática ganha destaque, com os jantares Asian Flavours numa apresentação de um sofisticado buffet com a mais indulgente seleção de pratos.

Para mais informações: 291 213 500 | royal@savoysignature.com

***

Arraial da Imperatriz

Domingo, 7

14h00-16h00

Domingos em família com as pinturas faciais