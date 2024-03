O filme ‘Não sou nada – The Nothingness Club’ será exibido novamente hoje, às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Os bilhetes estão disponíveis pelo valor de 5€.

‘Não sou nada – The Nothingness Club’ é um thriller psicológico que se desenrola dentro da mente de Fernando Pessoa. No seu Clube do Nada, habitado por heterónimos, o poeta realiza todos os seus sonhos, mas a entrada de uma mulher sofisticada perturba o Clube, enquanto o heterónimo vanguardista, Álvaro de Campos, disputa a autoridade de Pessoa de forma violenta.

O elenco, composto por Miguel Borges, Victoria Guerra, Albano Jerónimo, Vítor Correia, Miguel Nunes, Paulo Pires e António Durães, dá vida a esta narrativa única, sob a hábil direção de Edgar Pêra. Nascido em Lisboa em 1960, é um cineasta cuja obra, marcada pela provocação e reflexão sobre a realidade portuguesa, destaca-se internacionalmente.