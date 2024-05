Filme Mãe-Mère a 6 de junho às 19h30 no Teatro Municipal Baltazar Dias

O filme ‘Mãe - Mère’, dirigido pelo João Brás, será exibido no dia 6 de junho às 19h30 no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta obra cinematográfica aborda a história de Dolores, uma mulher abalada por uma demência degenerativa que faz com que sua memória se dissipe no tempo.

Enquanto Dolores desvanece-se lentamente, seus filhos, Mário e Samuel, decidem mudar-se para a ilha da Madeira na esperança de proporcionar melhores condições de vida para a sua mãe e ajudá-la a recuperar recordações de um passado que parece cada vez mais distante.

Gravado na deslumbrante paisagem da Madeira, o filme destaca-se pela participação de um elenco diversificado. Entre os atores continentais, a atriz nacional Teresa Faria brilha no papel principal, trazendo uma performance emocionante e profunda. Além dela, o filme conta com a participação notável de Gabriel Pacheco, Christelle Caboz e Diogo Tavares. Complementando o elenco, atores madeirenses como Francisco Lobo Faria, Ana Marta Kaufman, Hélder Agrela e Maria Silva contribuem com interpretações memoráveis que enriquecem a narrativa.

A produção do filme é uma obra do madeirense Diogo Teotónio, cuja dedicação e paixão pela sua terra natal se refletem na qualidade do projeto. A realização é assinada por João Brás, que, junto com Diogo Tavares, também é responsável pelo guião. A trilha sonora, criada pelo madeirense Sérgio Pão, complementa a atmosfera do filme, adicionando uma camada extra de emoção e autenticidade à história.

‘Mãe - Mère’ não seria possível sem o apoio de várias instituições, incluindo a Câmara Municipal do Funchal, que reconheceu a importância cultural e artística deste projeto. A estreia no Teatro Municipal Baltazar Dias promete ser um evento marcante, reunindo público e críticos para celebrar esta tocante obra cinematográfica que explora temas universais de amor, memória e o impacto devastador das doenças degenerativas.