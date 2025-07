Está dado o pontapé de saída da 38.ª edição da Semana Gastronómica de Machico. Aquele que é um dos maiores cartazes do concelho teve início esta sexta-feira, com um espetáculo no qual o artista nacional Fernando Daniel está a fazer da baía de Machico a sua ‘Casa’.

A abertura oficial deste evento promovido pela Câmara Municipal de Machico, que investiu nesta festa cerca de 400 mil euros, envolveu a participação da Banda Municipal de Machico e Banda Municipal Alterense, sendo que o primeiro concerto da noite, a aquecer o público para Fernando Daniel, esteve a cargo dos Amigos da Música.

