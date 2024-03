Em dia de mais duas confirmações para a Semana do Mar do Porto Moniz, a organização anuncia a presença de Fernando Daniel no evento de verão que terá lugar entre 22 e 28 de julho. Aquele que é um dos maiores artistas pop em Portugal na atualidade irá regressar à costa norte da ilha para protagonizar o espetáculo de domingo, 28, dia de encerramento do evento cujo cartaz de peso promete movimentar multidões até à frente mar daquele município.

Assim, Fernando Daniel, o cantor de Estarreja que viu no The Voice Portugal a sua rampa de lançamento em 2016, quando a prova cega na qual interpretou ‘When We Were Young’, de Adele, comoveu os milhões que assistiram nas redes sociais a partir de todo o mundo, regressa ao norte da ilha depois de, em 2022, ter entrado no programa das festas do concelho de São Vicente.

No ano passado, a voz nacional distinguida por duas vezes como Melhor Artista Português nos MTV Europe Music Awards, que já foi também concorrente no Festival da Canção, deu dois concertos na Madeira, o primeiro no São Pedro de Câmara de Lobos e o segundo no MEO Sons do Mar, onde marcou presença em substituição de Rui Veloso.

Live Brisk a abrir espetáculo

Tendo em conta que não há dia, ao longo desta última semana de julho, em que não exista presença regional no palco que ganhará forma na promenade da vila do Porto Moniz, os Live Brisk são o grupo madeirense que marcará presença no domingo, 28 de julho, a abrir o espetáculo de Fernando Daniel. Vânia Baganho e Sérgio Pão são os rostos deste conjunto regional que apresenta, nos vários eventos em que participa, um repertório variado, composto por covers e canções originais, na garantia de aquecer o público que irá emoldurar o centro do Porto Moniz.

Por estes dias, há confirmações diárias dos nomes que vão subir ao palco nesta iniciativa da Câmara Municipal do Porto Moniz com sucesso consolidado. Pedro Abrunhosa, Nininho Vaz Maia e os madeirenses Elisa e Miguel Pires são os artistas já avançados pela organização, que regressa amanhã com mais novidades.