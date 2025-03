Apesar da ameaça da chuva, a 51.ª edição da Feira do Livro está já a decorrer no Funchal e às 18h00 terá lugar a abertura oficial.

Os 500 anos do nascimento de Camões assumem este ano especial relevância, com iniciativas várias inspiradas no escritor e do seu legado, de que se destaca Os Lusíadas.

Esta tarde, no espaço Infanto-juvenil, um espectáculo de marionetas, pelo grupo Ahua Marionetas, dedicado à epopeia marítima cantada por Camões, deu a conhecer às crianças algumas das personagens mais emblemáticas da obra, entre as quais, Vasco da Gama e o monstro Adamastor, no Cabo das Tormentas.

Na plateia, atentas ao espetáculo ‘Os Lusíadas: Marionetas em Alto Mar’, estiveram alunos do Externato São João, das escolas da Ladeira, Covão e Gonçalves Zarco e, ainda, das Irmãs Hospitaleiras.