A estilista madeirense Fátima Lopes apresenta a sua coleção para a Primavera/Verão 2025 no próximo dia 1, às 21 horas, no Palácio de Exposições do Instituto Superior de Agronomia.

O desfile de moda com o tema “Bosque Encantado”, tal como como anunciou o JM em primeira mão, “levará os convidados a uma viagem sensorial através do seu mundo de fantasia e sensualidade. Com propostas que misturam o místico e o natural, a coleção promete encantar os amantes da moda com peças sofisticadas, elegantes e envoltas em uma aura de mistério”, lê-se na nota de imprensa.

A mesma missiva escreve que “que através de uma paleta de cores inspirada nas paisagens encantadas dosbosques, a coleção é pintada com delicados degradês de beges, verdes, dourados, azuis e rosas, bem como os incontornáveis preto e branco. Os tecidos escolhidos para a coleção incluem malhas diversas, sedas fluídas, rendas bordadas com paillettes, linhos bordados com pequenas lantejoulas, que criam diferentes padrões de riscas. As linhas gráficas e geométricas, silhuetas delineadas e jogos de volumes, bem como ousados decotes e transparências, transcendem a moda convencional e refletem a visão vanguardista e única da criadora”.

“A coleção celebra o poder da mulher e do homem modernos, fortes e sensíveis, e encontra a sua inspiração na ligação com a natureza e com o mistério dos mundos imaginários. Entre as peças-chave da coleção, destacam-se as linhas de praia, de desporto, o casual chique, as linhas de executivo/a, os vestidos e fatos para cocktail e os vestidos de gala com o requinte característico da alta-costura”.

A estilista promete uma experiência sensorial de estilo que vai para além do vestuário, criando uma atmosfera de pura magia.