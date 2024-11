O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos prepara-se para receber, já no próximo dia 5 de dezembro, a exposição “What is Watt?”. O momento de inauguração acontece pelas 11h00, e contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva.

Com organização da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, a exposição itinerante, levada a cabo por António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana, iniciou a sua circulação em janeiro do presente ano e já passou por alguns concelhos da Região, tais como São Vicente, Porto Santo, Machico e Santana, tendo ainda, passado por território nacional, na cidade do Porto.

De momento, está na Casa da Cultura de Santa Cruz / Quinta do Revoredo, sendo, então, possível visitá-la até ao próximo sábado, dia 30 de novembro.

“What is Watt?” estará patente no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos de 5 de dezembro a 5 de janeiro.

“What is Watt?” é um projeto artístico interdisciplinar que, desde 2001, reúne um grupo de artistas com o intuito de desenvolverem diversas obras, através de múltiplos usos dos recursos tecnológicos existentes. O projeto remete para o questionamento da práxis artística na contemporaneidade, que vá de encontro com as emergentes tecnologias e consequentes disponibilidades de participação global. Isto é, reconhece-se uma tendência generalizada para a desmaterialização da obra de arte, o que corresponde a múltiplas conexões entre arte, ciência e tecnologia.