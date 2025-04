Exposição de Francisco Simões patente em três espaços de Barcelos

Uma exposição do escultor Francisco Simões, residente na Madeira, foi inaugurada este sábado, em três espaços distintos do município de Barcelos, no norte do País, onde vai permanecer até 31 de agosto, animada por vários workshops de desenho e de cerâmica orientados pelo artista plástico.

‘A Intemporalidade da Essência e da Forma’ assim se intitula a exposição de cerâmica, pintura e escultura, com curadoria de Claudia Milhazes, diretora do Museu de Olaria de Barcelos, patente na Galeria Municipal de Arte, no Salão Nobre dos Paços do Concelho e no Museu de Olaria.

O prefácio do catálogo é da autoria de Jack Lang, antigo ministro da Cultura de François Mitterrand, e também antigo vereador de Paris e membro do parlamento francês, atualmente presidente do Instituto do Mundo Árabe.

Jack Lang recorda que quando conheceu Francisco Simões, numa galeria em Paris, já conhecia as suas obras.

“Já tinha descoberto as suas obras antes de o conhecer: corpos esculpidos em mármore, ao mesmo tempo potentes e sensíveis, imbuídos de uma poesia silenciosa. Mas foi só quando conheci o homem que compreendi toda a profundidade do seu gesto artístico”, escreve.

Fala do lado ativista de Simões, com uma trajetória artística “marcada por um desejo de transmissão e de resistência” pela preocupação de frequente de homenagear “figuras de protesto, poetas censurados e vozes marginalizadas”.

Jack Lang destaca também a criatividade multifacetada do artista, não só como escultor, mas também como designer, pintor e ceramista, na qual encontra “algo mágico universal, um fogo sagrado que nunca se apaga”.

“Na sua obra, cada forma é uma memória, cada rosto é uma voz que a história poderia ter apagado. Nisto, esculpe muito mais do que corpos: esculpe a ligação, a respiração, a identidade e a liberdade”, afirma.

O catálogo conta também com testemunhos de Cláudia Milhazes, de Isabelle Oliveira (presidente do Instituto do Mundo Lusófono) e de Paulo Macedo (presidente da Caixa Geral de Depósitos).

A cerimónia de inauguração decorreu hoje, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Mário Constantino Lopes, da vereadora da Cultura, Elisa Braga, do mestre Francisco Simões, entre outros convidados.