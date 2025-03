A exposição “A Iconografia Musical nas Capelas, Igrejas e Conventos do Concelho do Funchal: Um Olhar Sobre o Património Artístico e Cultural” será inaugurada no dia 27 de março, às 17h30, no Núcleo Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão.

Este projeto, desenvolvido entre maio de 2023 e março de 2025, resulta de uma parceria entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, a Direção Regional da Cultura e o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical.

O trabalho incluiu uma catalogação e documentação fotográfica de imagens, seguindo os critérios da Base de Dados de Iconografia Musical, coordenada por Luzia Rocha. A equipa conta com a colaboração de especialistas e profissionais, como Rita Rodrigues, Rui Camacho, Paulo Esteireiro, Carolina Faria, Leonor Lowden e Micaela Campanário. O projeto também gerou um catálogo com textos explicativos e incluiu atividades como conferências e visitas guiadas.

A exposição destaca a importância da música na arte sacra e reforça o compromisso da Escola das Artes da Madeira e da Direção Regional da Cultura com a valorização do património cultural e musical da região.