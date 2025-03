O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, apresenta ‘Os Outros’, um espetáculo multidisciplinar de Dança, Teatro e Multimédia, no Teatro Municipal Baltazar Dias, de 7 a 9 de março.

“Com encenação de Diogo Correia Pinto e interpretado pelos alunos finalistas dos cursos profissionais de Teatro e Dança, o espetáculo promete ser uma reflexão profunda sobre a realidade das migrações, desafiando o público a empatizar com as histórias daqueles que arriscam tudo em busca de uma vida melhor”, lê-se em nota enviada à imprensa.

A estreia acontece no dia 7 de março, às 15h00, com uma sessão especial para escolas, seguindo-se sessões para o público geral no mesmo dia, às 20h00, e nos dias 8 e 9 de março, às 18h00. Com duração de 1h15, o espetáculo é recomendado para maiores de 12 anos. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira do TMBD e online, através da Ticketline.

“A problemática abordada em ‘Os Outros’ reflete uma das maiores crises humanitárias da atualidade: a migração forçada de milhões de pessoas que fogem da guerra, da pobreza e da perseguição política. O Mediterrâneo tornou-se um verdadeiro cemitério a céu aberto, onde milhares perdem a vida na tentativa de alcançar segurança e dignidade na Europa. O espetáculo questiona a indiferença da sociedade e das instituições diante dessas tragédias, convidando o público a refletir sobre o valor da vida humana e o impacto das fronteiras físicas e ideológicas”, descreve a mesma nota.

A peça inspira-se em textos como ‘Migrantes’, testemunhos pessoais e obras de Caetano Veloso, além das contribuições do professor da turma e diretor artístico do espetáculo, Diogo Correia Pinto. ‘Migrantes’, do dramaturgo franco-romeno Matéi Visniec, retrata de forma crua o drama atual da imigração, utilizando humor negro para expor a catástrofe humanitária associada a este fenómeno. A peça explora a desumanização dos refugiados e migrantes, mostrando como são reduzidos a números em estatísticas, enquanto as suas histórias, esperanças e sofrimentos são ignorados. Visniec utiliza a ironia para denunciar o cinismo das políticas migratórias europeias e o contraste entre o discurso humanitário e as ações concretas das autoridades.

‘Os Outros’ conta com a participação dos Glitch Visual Artists na componente de vídeo, Zacarias Gomes no desenho de luz, Sara Valentim no apoio de movimento e Paulo Pimenta no material promocional. O elenco é composto por Catarina Perestrelo, Cristina Gomes, Daniel Pereira, Énia Rodrigues, Emília Vieira, Francisco Semião, Guilherme Henriques, Henrique Freitas, Lara Arraiol, Leo Correia, Maria Gomes, Heloísa Nicola, Lara Freitas, Luana Rocha, Iuri Neves e David Sousa.