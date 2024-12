O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, estreia amanhã, dia 12 de dezembro, pelas 21 horas, o espetáculo de teatro ‘Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se’, promovido pelos alunos dos Cursos Profissionais de Artes do Espetáculo – Interpretação e Técnico de Animação 2D/3D. Com repetição a 14 de dezembro, pelas 17h00 e 21h00, este espetáculo decorrerá no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Esta nova criação multidisciplinar, concebida pelos estudantes do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação e do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Animação 2D/3D, convida o público a revisitar a importância da criação artística em Portugal. Inspirado na revista Orpheu, lançada em 1915 por jovens como Almada Negreiros, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Santa-Rita Pintor, o espetáculo faz um paralelo entre os desafios enfrentados por essa geração e as questões que ainda inquietam os artistas contemporâneos.

Orientado pelos docentes João Paiva, João Pedro Pereira e Telma Rodrigues, o espetáculo combina teatro, animação e linguagem televisiva para refletir sobre temas como “O que é arte?” e “Qual o papel da arte na sociedade?”. Relembra-se o contexto de um Portugal tradicionalista que condenou e ridicularizou os criadores de Orpheu, mas cuja visão futurista e progressista permanece relevante. Entre referências à entrevista de Almada Negreiros no programa ZIPZIP, em 1969, e trechos emblemáticos como a

conferência “A Invenção do Dia Claro” de 1921, o espetáculo desafia o público a pensar sobre o papel transformador da arte e a liberdade criativa, essenciais para construir uma nova geração de artistas portugueses.

A lotação da sala é limitada a 80 pessoas e a entrada livre, sendo aceites reservas no perfil de Instagram da turma de teatro, @babucs, ou através do email do Núcleo de Produção do Conservatório, producao.cepam@edu.madeira.gov.pt.