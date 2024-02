Espetáculo “Da Irene, Com Amor” traz cerca de dois mil espetadores ao Baltazar Dias

Criado a partir do universo das personagens de Irene Lucília, a peça pretendia destacar a importância da memória e da identidade da ilha enquanto continha a presença das memórias dos atores que povoam um ilhéu imaginário.

O espetáculo integrou a programação da Câmara Municipal do Funchal para a temporada artística de 2023/2024. Esta é uma iniciativa da Associação Grupo Amigos do Teatro (GATO) foi o resultado de um elenco composto por mais de 30 atores, alunos e bailarinos.

Durante 8 dias e 12 sessões, o espetáculo “Da Irene, Com Amor” atraiu uma audiência que rondou os dois mil espectadores ao Teatro Municipal Baltazar Dias. É o saldo final de um espetáculo de produção e elenco regional, “algo que vai de encontro ao objetivo da autarquia funchalense em dar protagonismo à cultura da Madeira”, segundo dá conta uma nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal.

Entre as diversas sessões, destacam-se no dia 7 e 8 de fevereiro em que a lotação do Teatro foi quase total.

“Entre sessões escolares e sessões para o público em geral, foi uma audiência notável. É uma demonstração da aposta realizada pela Câmara do Funchal na cultura e que visa aproximar o público das produções teatrais”, afirma a autarquia.