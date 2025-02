A pretexto do Dia Mundial do Teatro é assinalado a 27 de março, a Escola Secundária Jaime Moniz partilhou uma fotografia de fevereiro de 1944, com alunos, professores e o reitor a posar na parte exterior do Teatro Baltazar Dias, aquando da representação da récita do Liceu.

Lembra a escola que, nesse ano letivo, a peça escolhida foi ‘A Leiteira de Entre Arroios’, uma opereta inspirada no conto ‘As Apreensões de uma Mãe’, de Júlio Dinis, e que após a peça houve um ato de variedades, intitulado ‘Ciência Alegre’, com canções e bailados.

A coordenação do espetáculo esteve a cargo do vice-reitor Lúcio de Miranda e contou com uma orquestra dirigida pelo professor de Canto Coral, o Capitão Gustavo Coelho.

A récita movimentou dezenas de alunos e vários professores, que trataram da parte musical, do guarda-roupa, da decoração, da montagem da cena e da área financeira.

Num cenário ilustrado pelo pintor alemão Max Römer, o vice-reitor interpretou um dos principais papéis, o do médico, como substituto do aluno que ficou impossibilitado de participar. Por sua vez, o professor André Cymbron cantou a Serena Veneziana.

A récita teve estreia a 12 de fevereiro e foi repetida nos dois sábados seguintes. Os três espetáculos tiveram lotação esgotada. As receitas, angariadas com a venda dos bilhetes, tinham como finalidade promover atividades extracurriculares e ajudar os alunos com maior carência económica.