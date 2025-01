O cantor popular luso-venezuelano Ernesto Macedo marcará presença na Semana do Mar 2025, atuando no dia 23 de julho. Reconhecido pelas suas canções animadas e pelas letras atrevidas, Ernesto Macedo é presença habitual no evento e, mais uma vez, promete pôr todos a levantar o pé do chão.

O cantor, conhecido por temas como ‘Salada Boa’, ‘Quem Tem Terra’ e ‘Se Eu Cozinho’, faz do seu acordeão o elemento central das suas performances, criando uma ligação única com o público. A sua energia contagiante e a capacidade de transformar cada concerto numa verdadeira festa tornam-no uma das presenças habituais desta que é a maior festa do ano a ter lugar no Porto Moniz, sendo que este ano não será excepção.

A Semana do Mar, que arrancará no dia 22 de julho com António Zambujo como cabeça de cartaz do primeiro dia, contará com uma programação diversificada, que incluirá também atuações de artistas como Wilson Correia, Tiago Sena Silva e a Orquestra de Jazz do Funchal. Nos próximos dias, outros grandes nomes para os restantes dias serão revelados, avizinhando-se uma edição memorável para todos os que visitarem Porto Moniz entre 22 e 28 de julho.