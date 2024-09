“A epidemia de cegueira alastra-se rapidamente como “um rastilho de pólvora” e transforma-se numa cegueira coletiva, onde apenas uma mulher, misteriosa, conseguirá manter secretamente a sua visão. Por conseguir ver é confrontada com todos os horrores causados por seres humanos que não olham a meios para atingir os fins, baseados no poder, obediência, ganância, carinho, desejo, vergonha, em indivíduos dominadores, dominados, subjugadores e subjugados.”

“A cegueira começa num único homem, durante a sua rotina habitual. Quando está sentado em seu carro no semáforo, tem um ataque de cegueira. As pessoas correm em socorro do homem afetado, mas nada podem fazer, perante uma situação insólita. Uma cegueira branca, jamais conhecida, alastra-se pela cidade rapidamente em forma de epidemia. O governo decide agir, e as pessoas infetadas são colocadas e quarentena em hospitais e fábricas abandonadas.”

Como já oportunamente noticiado pelo JM, o espetáculo ficará ainda em cena nos dias: 21 (21h), 22 (17h), 27 (21h), 28 (21h) e 29 (17h). As reservas para assistir ao espetáculo deverão ser feitas a partir do telefone: 291 910 040.

A OFITE | Oficina de Teatro do Estreito, integrada na ACRE, estreia o seu novo espetáculo, baseado numa das obras mais emblemáticas de José Saramago. “Ensaio Sobre a Cegueira”, com direção artística, assinada por Zé Abreu, no dia 20 de setembro (21h), no Auditório Maestro João Victor Costa – Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Em nota de imprensa, a organização relembra que o projeto de teatro da OFITE, surgiu em 2016 com o espetáculo “Yerma | Uma Mulher Vazia e Seca”, a partir de Federico Garcia Loca. No segundo trabalho artístico, a OFITE levou a cena, uma Performance de poesia, “Habemus Palavras, Poesia e Sonho”, numa incursão por diversos poetas lusófonos. Já em 2017, por ocasião do seu primeiro aniversário, estrearam a tragédia grega, “Prometeu Agrilhoado” a partir de Ésquilo. Em março de 2018 levaram ao palco uma nova performance poética “Poesia em Pessoa” tendo por base textos poéticos, dramáticos e filosóficos de Fernando Pessoa. Em 2019 apresentou as comédias “A Birra do Morto” a partir de Vicente Sanches e “O Avarento” de Molière. Em 2020 “A Nossa Barca do Inferno” a partir de Gil

Vicente e “A promessa” de Bernardo Santareno. Em 2021 – “Eu Sei Mas Não Devia” de Marina Colasanti; Em 2022 – “A Farsa de Inês Pereira” de Gil Vicente e “As Pupilas do Senhor Reitor” de Júlio Dinis; Em 2023 – “D. Quixote e Sancho Pança de Miguel Cervantes e “Esvaziar Mundo que Habita em Mim” de Graça Alves. Já este ano apresentaram em março o espetáculo de comédia “O Regresso do Morto”, com sete sessões esgotadas. Aliás, as produções da OFITE sempre contaram com uma excelente afluência de público, vindo de toda da Região.

Nesta nova produção da OFITE, a componente técnica está sob a responsabilidade de Miguel Abreu e a produção executiva a cargo de Rui Pita. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.