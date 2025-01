Elton John, Demi Moore e Salma Hayek serão algumas das celebridades que vão entregar prémios na próxima edição dos Globos de Ouro, que decorre em 05 de janeiro no Beverly Hilton, em Los Angeles, anunciou na quinta-feira a organização.

Estas três figuras serão acompanhadas por atores como Vin Diesel, Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Dwayne Johnson, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose e Aubrey Plaza.

Colin Farrell, duas vezes vencedor de um Globo de Ouro, a premiada atriz Glenn Close, o venezuelano Édgar Ramírez e as atrizes Kate Hudson, Michelle Yeoh, Viola Davis e Margaret Qualley também se destacam numa lista que inclui mais de 40 personalidades.

A 82.ª edição dos Globos de Ouro, em que o musical ‘Emilia Pérez’ lidera as nomeações deste ano com dez, será apresentada pela comediante Nikki Glaser, que se tornará a primeira mulher a apresentar os Globos de Ouro a solo.

O narco-musical do realizador francês Jacques Audiard é seguido pelo filme ‘The Brutalist’ de Brady Corbet, com sete nomeações, enquanto a série ‘The Bear’ lidera as secções televisivas desta edição com cinco nomeações, seguida de ‘Shōgun’ e Only Murders in the Building, com quatro cada.

O Prémio Cecil B. DeMille, que homenageia o conjunto da sua obra no cinema, será entregue a Viola Davis, enquanto o Prémio Carol Burnett, que reconhece contribuições notáveis para a televisão dentro ou fora do ecrã, será entregue a Ted Danson.