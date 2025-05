Com a chegada dos dias mais longos, o hotel NEXT volta a ser palco de mais uma edição das Cloud Sensations, um evento que, no dia 24 de maio, traz à Madeira o DJ e curador Groundswell.

“O rooftop mais cool do Funchal prepara-se para uma viagem musical enérgica, entre as 16h00 e 22h00, com um line-up perfeito para aproveitar cada batida até ao pôr-do-sol”, refere, em comunicado, a organização.

Para abrir esta celebração, Mastergroove — artista reconhecido na cena musical madeirense — assume a cabine às 16h00, seguido de Doxa pelas 18h00, ambos “trazendo ritmos envolventes para aquecer o ambiente e preparar o público para uma experiência inesquecível no rooftop”.

A partir das 20h00, sobe ao palco Groundswell, que promete uma atuação cheia de ritmo e emoção. O DJ apresenta um set dinâmico que atravessa o house, deep house e melodic techno, proporcionando, segundo a organização, “uma verdadeira viagem musical ao sabor das ondas”.

“Nascido em Lisboa e radicado em Portimão, no Algarve, Groundswell construiu a sua identidade musical a partir de uma profunda ligação ao mar, fonte de inspiração para a fluidez e a força que caraterizam os seus sets. O seu nome reflete esta ligação, bem como a energia dinâmica e a progressão que imprime nas suas atuações, espelhando o vai e vem de uma poderosa ondulação. Influenciado por nomes como Danny Tenaglia, Deep Dish e DJ Vibe, destaca-se pela seleção apurada e narrativa musical que conduz o público por viagens imersivas, intensas e vibrantes. Com reconhecimento na cena algarvia e internacional, é também fundador da promotora 10PointRide, dedicada à criação de experiências musicais que celebram a conexão e a boa energia”, lê-se na mesma nota.

O Cloud Bar promete “mais do que música”, é “o cenário perfeito para desfrutar de uma carta variada de cocktails e mocktails, bem como de uma seleção gastronómica irresistível, que inclui pregos de picanha, quesadillas, mix de sushi e pokebowls vegetarianos e de salmão”.

A entrada no evento é gratuita, através de guest list, e sujeita a lotação limitada.