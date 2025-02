A Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e Livro (DRABL) apresenta ao público, amanhã, dia 28 de fevereiro, pelas 12h00, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, o catálogo O Vinho (de finais do século XIX até à década de 70 do século XX), o n.º 16 da coleção Madeira – Memórias Fotográficas, editada pela DRABL. O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

Esta edição – simultaneamente em língua portuguesa e em língua inglesa – e que teve o apoio, a título de mecenato, do Grupo Pestana – procura, através de diversos documentos fotográficos, retratar as diferentes fases da produção vitivinícola.