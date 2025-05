A canção ‘Deslocado’, dos NAPA, atingiu a marca das 10 milhões de reproduções no Spotify, tornando-se a 13.ª música da edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção a alcançar este marco. Lançada na plataforma a 23 de janeiro, a canção continua a conquistar ouvintes muito além da competição que teve lugar na última semana em Basileia, Suíça.

Representantes de Portugal no certame europeu, os NAPA contrariaram as previsões das casas de apostas ao garantirem um lugar na Grande Final, ao classificarem-se em 9.º lugar na semifinal com 56 pontos. Na final, que decorreu no último sábado, os madeirenses terminaram na 21.ª posição, somando 50 pontos.

O impacto digital do tema que aborda as saudades da Madeira, que surgiu mesmo antes do Festival da Canção com a criação de uma ‘trend’ que viralizou, ainda se verifica, sendo que ‘Deslocado’ continua a ocupar as tabelas de diversos países europeus.