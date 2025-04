O terceiro dia da Feira do Livro de Santa Cruz contará com a presença do escritor David Machado, que apresentara o seu novo livro ‘Dias do Ruído’, pelas 19h na tenda principal.

David Machado nasceu em Lisboa em 1978. É o autor dos romances ‘Deixem Falar as Pedras’, ‘Índice Médio de Felicidade’ (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d’Europa), ‘Debaixo da Pele e A Educação dos Gafanhotos’. Publicou, além disso, vários contos para crianças, entre eles, ‘A Noite dos Animais Inventados’ (Prémio Branquinho da Fonseca), ‘O Tubarão na Banheira’ (Prémio Autores SPA/RTP), ‘Eu Acredito’, ‘Uma Noite Caiu Uma Estrela’, ‘O Alfabeto Nojento’, ‘Viagem Ao Centro do Escuro’, ‘O Meu Cavalo Indomável’ (Prémio Autores SPA/RTP) e ‘Esta História’; assim como os romances juvenis ‘Não Te Afastes’ e ‘Os Reis do Mar’ (ambos selecionados para catálogo White Ravens). Os seus livros estão publicados em mais de vinte países, descortina um comunicado enviado às redações.

David Machado, juntamente com os ilustradores Rachel Caiano e Mantraste, também estarão na apresentação do projeto editorial da Assembleia da República, Missão Democracia.

Na coleção Missão Democracia, as Edições Assembleia da República disponibiliza aos cidadãos mais novos publicações atuais e graficamente atrativas, orientadas para a exploração dos valores maiores que representa e defende. “A ideia central que estrutura a coleção é a do livro-álbum informativo trabalhado conjuntamente por escritores e ilustradores portugueses. Por um lado, exploram-se conceitos abstratos como ‘democracia’ ou ‘liberdade’ e, por outro, particularizam-se instrumentos democráticos como ‘lei’ e ‘eleições’. Os temas propostos são uma espécie de percurso através de conceitos e valores essenciais que refletem a imagem da própria instituição enquanto Casa da Democracia. Do encontro de diversas linguagens artísticas nascerá, em doze volumes, um catálogo de referência da nossa contemporaneidade e uma forma de reconhecimento do papel da arte na educação dos cidadãos mais jovens”, lê-se.