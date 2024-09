O Dancilhas é um festival de partilha com música e danças do mundo, na Ilha da Madeira. Reaviva a prática dos bailes levando os participantes numa viagem pelo “globo”, através de workshops de dança; workshops de música; concertos; artesanato...

Pela primeira vez na ilha da Madeira, o trio jam.pt (Lisboa) apresenta música de baile tradicional. O grupo é composto pelo João Valente no violino, pelo Abel Andrade no acordeão e na concertina, e pelo Matias no cajon e percussão. Tem como intuito divulgar a música e a dança tradfolkeuropeia e do mundo no contexto dos bailes e festivais.

Igualmente, pela primeira vez no festival, Orçun Atilla, da Turquia, apresenta uma experiência de melodias autênticas e intemporais da região de Anatólia, acompanhadas por danças, tocadas com o instrumento ‘divan saz’.

Também, pela primeira vez, o “Jamicionário Tripeiro” trará músicas dançadas no universo do Bal Folk português. O “Jamicionário em viagem” é uma extrapolação da compilação musical, sendo um projeto onde um ou mais músicos se deslocam para fazer a ponte entre os temas e a lógica interna do Jamicionário a um público novo que não está habituado ao formato das jamsmusicais, ou da música de baile.

O quarteto OTUS MAULI composto por Júlia Franco na voz, lora e violino, Rui Nóbrega na guitarra, Tozé Cardoso no baixo, e Eduardo Fernandes na percussão, apresenta um projeto musical de originais, poeticamente expressivos, que se conjugam com estruturas sonoras ecléticas e ambientes imprevistos, que privilegia o ser Português.

Os Trovadores, grupo musical composto pelo Nélio Gonçalves na percussão, Jason O’Neil-Butler na flauta transversal, Keith Macdonald no acordeão e na gaita de foles, e Marco Ribeiro na guitarra clássica e bouzouki apresentam uma mistura de influências de vários géneros musicais com uma fusão entre a música e as danças tradicionais europeias e do mundo.

Os Bailes serão orientados incluindo a explicação das danças o que estimulará a participação do público, gerando invariavelmente uma atmosfera de convívio e animação. Entre outras surpresas.

Haverão Workshops de dança onde serão dadas a conhecer as mais variadas danças de toda a Europa, através do ensino do passo-base, da técnica, da postura, da dinâmica e da movimentação. Os Workshopsde música e, outros serão uma surpresa a desvendar.

Este evento tem como público-alvo toda a comunidade envolvente e terá lugar no Jardim da Junta de Freguesia de Sâo Martinho.

A Associação Rodopio Pitoresco tem como missão facilitar encontros para a prática de danças de inspiração tradicional do mundo. Na Madeira, a prática destas danças iniciou-se em 2012 dentro do Movimento «Madeira em Transição». Desde então têm sido vivenciadas por um grupo de pessoas que têm vindo a ter formação, com monitores e professores de dança da Europa.