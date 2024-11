Dançando com a Diferença recebe o ‘Selo da Igualdade Salarial’ 2024 da CITE

A Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença anunciou que foi hoje reconhecida pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) com o prestigiado ‘Selo da Igualdade Salarial’ 2024.

O ‘Selo da Igualdade Salarial’ é atribuído anualmente pela CITE a empresas eorganizações que se destacam por práticas salariais justas e inclusivas.

Em Portugal, a desigualdade salarial entre géneros ainda é uma realidade marcante, com as mulheres areceberem em média menos 13,2% do que os homens, diferença que aumenta para 16%quando considerados prémios e subsídios regulares.

Esta distinção reconhece organizações que trabalham ativamente para eliminar estas disparidades, incentivandouma cultura de equidade e respeito no local de trabalho.

Neste ano, a CITE entrega este selo a 14.797 empresas, que, em conjunto, empregam333.786 trabalhadores e promovem a igualdade salarial entre mulheres e homens.

Para serem distinguidas, estas organizações devem contar com uma representação mínima de um terço do sexo menos representado e apresentar uma taxa de diferença salarial entremulheres e homens de, no máximo, 1%.

Para a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença, estadistinção representa um marco importante e um testemunho do seu compromissocontínuo para com a igualdade de género e a criação de um ambiente de trabalho justo einclusivo.

A entrega do ‘Selo da Igualdade Salarial’ ocorreu hoje, no Dia Nacional da Igualdade Salarial, reforçando a importância de iniciativas que reconheçam e promovam práticaslaborais que combatam as diferenças salariais entre mulheres e homens, e incentivem aequidade de oportunidades para todos.