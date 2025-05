A última sessão do ‘Tema da Semana’ da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria no ano letivo 2024/2025, realizado esta segunda-feira, teve como convidada Sandra Nóbrega, diretora do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Catarina Faria, programadora do Teatro Baltazar Dias, também marcou presença na sala A4 da Escola da APEL, onde se realizou uma reflexão sobre o tema ‘Cultura na Cidade’, sublinhando “o papel da cultura como motor de desenvolvimento humano, social e económico”, refere nota de imprensa da Junta de Freguesia do Imaculado.

Durante a sessão, foi apresentado o projeto ESCUTO, uma iniciativa de educação e mediação cultural da Câmara Municipal do Funchal que visa alargar os horizontes da participação cultural na cidade, criando pontes entre públicos diversos e os equipamentos culturais do Funchal.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, deu início à sessão, destacando a importância da cultura enquanto “expressão de identidade, espaço de liberdade criativa e instrumento privilegiado para a promoção da coesão social e da intergeracionalidade”. Também o padre Fernando Gonçalves, diretor da Escola da APEL, parceiro desde a primeira hora da Universidade Sénior, marcou presença na abertura da sessão, elogiando a adesão “constante e entusiasta” dos participantes a este projeto que valoriza o envelhecimento ativo.

Recorda a mesma nota que o ciclo ‘Tema da Semana’ já trouxe à freguesia mais de quatro dezenas de convidados de áreas tão diversas como a saúde, tecnologia, artes, causa animal ou nutrição, proporcionando momentos de aprendizagem e reflexão crítica sobre os mais variados temas da atualidade.

“Este encerramento simbólico do ciclo de conferências confirma o êxito de uma aposta clara na valorização da população sénior, através de uma universidade que promove mais de duas dezenas de atividades semanais. A Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria continua a afirmar-se como um dos projetos transformadores, inclusivo e relevante promovido pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria”, conclui.