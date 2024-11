O Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, vai acolher no próximo dia 11 de novembro, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, o evento cultural intitulado ‘Dia da Coreia’.

Com entrada gratuita, este será um dia totalmente dedicado à cultura coreana com workshops de introdução à caligrafia e à escrita do nome em coreano, origami, trajes e jogos tradicionais e muitas outras atividades.

A iniciativa é promovida pelo King Sejong Institute Lisbon (KSIL), com o apoio do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, e visa promover a cultura coreana na Região Autónoma da Madeira, bem como dar a conhecer o KSIL e o seu trabalho, incluindo os cursos ministrados e as suas atividades culturais.

Presente em 88 países, o KSI é a instituição oficial da República da Coreia para o ensino da Língua e Cultura Coreana no estrangeiro. Em Portugal, o KSIL foi inaugurado em 2013, na NOVA FCSH, onde, desde 1988, já funcionava o curso de Língua e Cultura Coreana.