A Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura (SRTC/DRC), apresenta o livro ‘Reflexões no Tempo: Dos Passos Revisitado’, amanhã, dia 15 de janeiro, pelas 17 horas, no Centro Cultural John Dos Passos (CCJDP), na Ponta do Sol. O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A obra, em edição bilingue (português e inglês) é o primeiro volume de uma nova coleção editorial da responsabilidade da SRTC/DRC e, neste caso em específico, no âmbito do trabalho e missão do Centro Cultural John Dos Passos, intitulada “Coleção Contributos”. Esta inclui crítica literária e qualquer outro título que procure divulgar a riqueza da obra de Dos Passos.

Reflexões no Tempo: Dos Passos Revisitado, obra coordenada por Bernardo de Vasconcelos, contém alguns dos contributos apresentados no Congresso Internacional “John Dos Passos: Vida e Obra”, realizado a 12 e 13 de setembro de 2019, no auditório do CCJDP. O evento foi realizado no âmbito do programa comemorativo dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo e, para além da presença de investigadores de Dos Passos, foi também uma oportunidade para a filha do escritor, Lucy Dos Passos Coggin, revisitar a ilha onde nasceu o seu bisavô e para o seu filho, John Dos Passos Coggin, agora curador do legado do avô, visitar a ilha pela primeira vez e conhecer em primeira mão todas as impressões que dela lhe foram transmitidas pela família ao longo dos anos.

A obra inclui além de contributos da filha e do neto de John Dos Passos, textos de três investigadores: Aaron Shaheen, Fernanda Luísa Feneja e Jaime Costa.