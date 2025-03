O Forum Madeira inaugura a primeira exposição do projeto “FORUM, local” com a artista Cristiana de Sousa, mais conhecida por andorinhapelocéu. Intitulada “Lugar do Passageiro”, a mostra marca o início da Residência Artística do Art in Forum, com inauguração agendada para 27 de março, às 18h30.

Esta exposição insere-se no conceito inovador de “FORUM, local”, uma iniciativa que desafia 11 artistas a criar obras interligadas, inspiradas na técnica surrealista cadavre-exquis. Cada artista deixa elementos visuais que servirão de ponto de partida para a peça seguinte, promovendo uma narrativa coletiva e dinâmica.

Em “Lugar do Passageiro”, andorinhapelocéu explora a passagem do tempo e a interação do visitante com o espaço, refletindo sobre a transitoriedade e a memória. A artista distingue-se pela sua abordagem sensorial e emotiva, trazendo um olhar intimista à Residência Artística do Forum Madeira.

Sinopse:

A proposta pretende explorar a paisagem em movimento, por via da captação de vídeo e da seleção de frames como ponto de partida para a criação de pinturas – paisagens. A viagem inicia num ambiente rural e culmina no Forum Madeira, transformando a paisagem em expressão artística ao longo do trajeto. “Sabem aqueles vídeos que costumamos fazer pela janela do carro em movimento quando estamos no lugar do passageiro? Muitos desses registos acabam por ficar perdidos na galeria do telemóvel, e aqui o foco está em resgatar essas captações e explorar o potencial artístico de cada um desses frames, como base para o desenho e pintura. Ao transformar esses instantes em pinturas, crio assim uma narrativa visual que traduz a fluidez da viagem e do tempo.” No final, essa série de desenhos parece estar intimamente conectada com uma paisagem contínua que, se fotografada em sequência, poderia dar origem a uma breve animação em stop motion – uma forma de revisitar, sob uma nova perspetiva, os lugares por onde já passamos.

“FORUM, local” reafirma o compromisso do centro com a arte e a cultura, transformando o centro num espaço de encontro, experimentação e partilha.