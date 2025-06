Cremilda Medina convida Vânia Fernandes para uma celebração musical que une os arquipélagos de Cabo Verde e da Madeira.

O mar que separa também une. É com este espírito de comunhão cultural que Cremilda Medina sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias no Funchal, para apresentar o espetáculo ‘Mar... Morada d’Sodade’, um concerto especial que une duas culturas insulares irmãs, Cabo Verde e Madeira, numa noite de emoções, memória e identidade.

Com dois discos editados e uma carreira em ascensão nos palcos internacionais da música tradicional e world music, Cremilda Medina é reconhecida como uma das vozes mais autênticas da nova geração de intérpretes da Morna e Coladeira, géneros que transportam no seu lirismo a alma do povo Cabo-verdiano.

Neste espetáculo único e emotivo, que terá lugar no dia 13 de junho pelas 20h, Cremilda Medina convida ao palco a notável cantora madeirense Vânia Fernandes, cuja voz intensa e expressiva representa com orgulho a riqueza vocal da Madeira.

Juntas, num encontro raro e profundamente simbólico, unem dois arquipélagos através da música e da emoção.

“Este concerto é uma homenagem às nossas raízes, às nossas gentes, à saudade que carregamos e à força que nos une através do Atlântico. É um reencontro de culturas que se reconhecem no sentir e no cantar”, disse Cremilda Medina.

A força da música insular em harmonia

O repertório do concerto atravessa o legado da música tradicional Cabo-verdiana e Madeirense com arranjos orquestrados que respeitam as matrizes originais dos dois arquipélagos e acrescentam uma nova dimensão sonora. Cada canção interpretada será um convite a mergulhar nas histórias, vivências e emoções que moldam a identidade de dois povos marcados pela emigração, pela saudade e pelo amor às suas ilhas.

A acompanhar Cremilda e Vânia, estarão músicos de excelência, provenientes de Cabo Verde e da Madeira. Humberto Ramos no piano e direção musical, Afonso Albuquerque na guitarra, Nir Paris na bateria, Ricardo Dias no contrabaixo e Roberto Moritz nos cordofones vão provocar uma fusão musical única que atravessa o oceano e reflete a herança comum das ilhas, num espetáculo que combina tradição, contemporaneidade e identidade.

Mais do que um concerto, um manifesto cultural

“Mar... Morada d’Sodade” é também um gesto de valorização do património imaterial das ilhas, propondo uma escuta atenta ao que as músicas tradicionais têm para contar:

histórias de luta, de amor, de saudade, de pertença. É um espetáculo que sensibiliza para a importância de preservar as raízes, os ritmos, os instrumentos e os sentimentos que fazem destas culturas um legado vivo e vibrante.

Este concerto é uma ponte musical e afetiva entre dois povos irmãos, marcada por encontros, partilhas e celebrações. A noite promete ser memorável, não apenas pela qualidade artística, mas também pelo seu simbolismo, relevância cultural e impacto emocional.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline em https://ticketline.sapo.pt/evento/cremilda-medina-mar-morada-d-sodade-91892