O próximo episódio do ‘Madeira Soundscape’ realiza-se no dia 9 de maio, às 19h00, na Fnac Madeira Shopping, e contará com a atuação do artista convidado CORVO.

Natural da ilha da Madeira, CORVO iniciou o seu percurso no hip hop madeirense em 2017, através de diversas colaborações. Em janeiro de 2020, lançou o seu primeiro EP, ‘Insular’, e terminou o ano com o seu álbum de estreia, ‘Ponto de Ruptura’.

Em 2023, apresentou o seu segundo álbum, ‘Pedras, Rosas e Velas’, com temas como ‘Valium’, ‘Copperfield’ e ‘Niágara’, que o levaram numa digressão por várias cidades europeias.

No ano seguinte, lançou vários singles, entre os quais ‘Doomed’ e ‘Naram’. Já em 2025, iniciou o ano com o lançamento do tema ‘Rotina’.