Na Galeria Anjos Teixeira, no âmbito de “As Conversas de Abril”, na quinta-feira, 8 de agosto, às 19h00, realiza- se uma nova sessão com a intervenção do Coronel Andrade e Silva, um dos Capitães de Abril.

Esta sessão de “As Conversas de Abril” tem por titulo “O 25 de Abril de 40 Capitães de Abril”, e dá sequência a diversas abordagens sectoriais acerca dos 50 anos da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974.