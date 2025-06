O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, irá apresentar o espetáculo “Quantas Alminhas Perdidas Podem Dançar Sobre um Ovo”, uma criação coletiva dos alunos do 2.º ano do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, com dramaturgia e orientação do professor João Paiva.

O espetáculo, de entrada livre, conta com a participação dos alunos-atores: Soraia Rodrigues, Linda Santos, Noam Ben-Ari, Leonor Martins e Guilherme Silva, e surgiu a partir de improvisações realizadas em sala de aula, refletindo o processo criativo e colaborativo vivido ao longo do ano letivo. Todo o dispositivo cénico e figurinos são também da autoria dos próprios alunos, num trabalho que cruza criação, interpretação e identidade visual.

As apresentações terão lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, nos dias 13 de junho (20h) e 14 de junho (18h), num espetáculo que convida o público a refletir sobre o que nos une na confusão do mundo – com corpo, voz e alma em cena –, num jogo entre o absurdo e a poesia. O projeto conta com o apoio do Contigo Teatro.