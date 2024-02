Conservatório apresenta teatro e canto no próximo fim de semana

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode -, apresenta 2 espetáculos entre os dias 1 e 3 de fevereiro: nos dias 1 e 2, quinta e sexta-feira, pelas 20h30, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, estreia a peça de teatro ‘Refuga’; no dia 3, sábado, pelas 21h00, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol, há um concerto com as Ninfas do Atlântico.

Ambos os espetáculos têm entrada livre.