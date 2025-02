O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta uma nova edição da coleção editorial direcionada para coros, intitulada ‘Grandes Êxitos para Coro’.

Este terceiro volume, com o título ‘Música Tradicional das Ilhas’, conta com arranjos musicais de João Caldeira e será apresentado amanhã, dia 28 de fevereiro, às 15h00, no Salão Nobre do Conservatório.

Este livro reúne canções da tradição oral, apresentando a diversidade estilística de cada região e explorando as tradições musicais dos arquipélagos lusófonos, como os Açores, Madeira e Cabo Verde. Os interessados poderão adquirir esta edição através da Loja do Conservatório online.