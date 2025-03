O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, em colaboração com a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira, promove o ‘Concerto de Primavera Solidário’, um evento musical com fins solidários marcado para o dia 28 de março, às 21h00, no Centro de Congressos da Madeira.

Os bilhetes para o concerto têm o valor de 15 euros e podem ser adquiridos na sede do Conservatório, no Polo da Levada do Conservatório, na sede da APCM e na loja do JM-Madeira.

“A receita do espetáculo será inteiramente destinada à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, reafirmando o compromisso do Conservatório para com a comunidade”, destaca a organização em comunicado.

O programa inclui a interpretação da emblemática ‘The Queen Symphony’, de Tolga Kashif, uma obra inspirada na lendária banda britânica Queen. Esta será apenas a terceira vez que a sinfonia será apresentada em Portugal, tornando o concerto uma experiência única para os apreciadores de música.

No palco, estarão as Orquestras de Sopros do Conservatório, o Coro Juvenil do Conservatório, a Banda Militar da Madeira e o Coro de Câmara da Madeira. “A direção coral estará a cargo da maestrina Zélia Gomes, e a direção orquestral será conduzida pelo Tenente Luís Afonso”, informa ainda o comunicado.

“Proporcionamos ao público a oportunidade de apoiar uma causa nobre enquanto desfruta de uma noite memorável”, conclui a nota da organização.