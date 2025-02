O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, abre portas à comunidade no dia 28 de fevereiro com o concerto “Just go Feel it with Us”, iniciando o Ciclo de Concertos de Alunos.

O evento acontecerá durante os meses de março e abril, com a participação de alunos dos cursos profissionais de Instrumentista e Instrumentista de Jazz.

O objetivo é mostrar o trabalho dos alunos e professores, além de se firmar como uma programação cultural regular. Os concertos serão no Salão Nobre do Conservatório, às 20h30, com entrada gratuita.