Como é habitual, os vários espaços da Savoy Signature têm roteiros de animação para o fim de semana.

Confira o programa proposto pelos vários locais:

Gardens

22.03.2025 | sábado

20:30 – 21:30

Hora do Planeta

“No próximo sábado, 22 de março, entre as 20h30 e as 21h30, o Gardens irá reduzir a iluminação do hotel em apoio à Hora do Planeta, um movimento global que alerta para a urgência da ação climática. Com este gesto simbólico, reforçamos o nosso compromisso com a responsabilidade ambiental e incentivamos a comunidade a refletir sobre o impacto das nossas escolhas no planeta”.

***

Saccharum

Alambique

22.03.2025 | sábado

19:00

Hora do Planeta

“O Saccharum reafirma o compromisso com a sustentabilidade e adere à Hora do Planeta com um jantar exclusivo no restaurante Alambique, no dia 22 de março, às 19h. Mais do que uma experiência gastronómica à luz das velas, com um menu requintado de quatro pratos, esta experiência une sustentabilidade e sabores únicos, reforçando o compromisso com o meio ambiente”.

***

Royal Savoy

Piano Galley

21.03.2025 | sexta-feira

19:00 – 23.00

“No dia 21 de março, o hotel Royal Savoy, no Funchal, comemora a primavera com o evento “Equinox Medley”, uma experiência gastronómica exclusiva. A chef Sofia Gonçalves apresenta um menu de 5 pratos, com seleção de vinhos e animação, celebrando os sabores frescos e coloridos da estação.

***

Cloud Bar

NEXT

20.03.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud com o filme Bastion 36

21.03.2025 | sexta-feira

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

22.03.2025 | sábado

18:00-23:00

Jin Garden Sunset Affairs @ NEXT

“O hotel NEXT e o restaurante Jin Garden juntam-se para um evento exclusivo e inédito na Madeira: Sunset Affairs @ NEXT. No dia 22 de março, a partir das 18h00, o Cloud Bar será palco desta experiência vibrante, onde a irreverência do hotel encontra a sofisticação da cozinha com inspiração asiática do Jin Garden. O final de tarde será acompanhado por um DJ set b2b, uma performance conjunta onde Nelson Caires e Pita garantem o ritmo perfeito para o sunset”.