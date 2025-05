Como é habitual, os vários espaços da Savoy Signature têm roteiros de animação para o fim de semana.

Confira o programa proposto pelos vários locais:

Cloud Bar

NEXT

08.05.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: The Life List

09.05.2025 | sexta-feira

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

10.05.2025 | sábado

19:00-23:30

Animação ao som do Dj João Garcia

***

Galáxia Skybar

Savoy Palace

08.05.2025 | quinta-feira

20:00 – 22:00

Live Jazz

09.05.2025 | sexta-feira

19:30 – 23:30

Animação ao som do Dj Nuno Marcial e Rolando

10.05.2025 | sábado

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

***

Culinarium

Gardens

10.05.2025 | sábado

19:00

Jantar da Flor

O restaurante Culinarium, no hotel Gardens, celebra a chegada da primavera com o “Jantar da Flor” – uma experiência gastronómica que homenageia a Festa da Flor da Madeira. Num ambiente elegante e acolhedor, será servido um menu exclusivo que alia criatividade, ingredientes sazonais e a sofisticação da gastronomia, proporcionando uma experiência memorável em tributo a uma das tradições mais emblemáticas da região.

***

Calhau Beach Club

Saccharum

09.05.2025 a 11.05.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

16:00 – 20:00

Tropical Beats

O Calhau Beach Club, no Saccharum Hotel Resort & Spa, continua a dar vida aos fins de tarde com as Tropical Beats, um programa que alia boa música, ambiente descontraído e a beleza do entardecer junto ao mar. De sexta a domingo, entre as 16h00 e as 22h00, os ritmos elegantes e contagiantes voltam a marcar presença com atuações ao vivo de Doxa (09/05), Zen (10/05) e Peete Moss (11/05), garantindo uma seleção musical pensada para acompanhar o pôr do sol com boa energia e um ambiente descontraído à beira-mar.