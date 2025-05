Como é habitual, os vários espaços da Savoy Signature têm roteiros de animação para o fim de semana.

Confira o programa proposto pelos vários locais:

Calhau Beach Club

Saccharum

O REGRESSO DO FIRE PIT À BEIRA MAR

23.05.2025 a 26.10.2025 | sexta-feiras, sábados e domingos

18:30

A partir de 23 de maio, o Saccharum convida a uma nova temporada de jantares Fire Pit no Calhau Beach Club. Este conceito gastronómico ao ar livre, com vista privilegiada para o oceano e um dos pores do sol mais envolventes da Madeira, proporciona uma experiência sensorial única, agora com um menu renovado e novas propostas para partilhar.

Às sextas, sábados e domingos, a partir das 18h30, o braseiro volta a ser o centro da ação, onde o chef prepara ao vivo um menu de quatro pratos com ingredientes sazonais, frescos e sustentáveis — entre eles, produtos da fazenda biológica da Meia Légua e o melhor peixe da lota. O jantar começa com um cocktail de boas-vindas e segue-se uma ementa que pode incluir peixe, carne ou opções vegetarianas, sempre com um toque de surpresa.

Com a praia por perto e a brisa atlântica a completar o ambiente, o Fire Pit é mais do que um jantar: é um momento de convívio, sabores autênticos e partilha, num cenário memorável junto ao mar.

***

Cloud Bar

NEXT

22.05.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Meet the Khumalos

23.05.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Kaytana

24.05.2025 | sábado

16:00

Cloud Sensations

Este sábado, 24 de maio, a partir das 16h00, o Cloud Bar, no rooftop do NEXT, recebe mais uma edição do Cloud Sensations com a atuação dos DJs Groundswell, Mastergroove & Doxa. Entre boa música, ambiente descontraído e uma seleção de sabores leves como sushi, Poke bowls e pregos, o evento promete uma tarde vibrante junto ao mar, perfeita para relaxar, aproveitar o pôr do sol e celebrar o espírito dos dias longos de verão.

***

Savoy Palace

Piso 0

22.05.2025 | quinta-feira

21:00

Concerto Orquestra Clássica - Orquestra de Cordas

No próximo dia 22 de maio, o Savoy Palace recebe a Orquestra de Cordas Ensemble XXI para um concerto especial de música clássica, a ter lugar às 21h00 no piso térreo. O programa convida o público a desfrutar de uma seleção de peças interpretadas por um ensemble de excelência, num ambiente elegante e intimista.

***

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

23.05.2025

17:00 – 24:00

Craft Beer Festival

24.05.2025 | sábado

16:00 – 24:00

Craft Beer Festival

25.05.2025 | domingo

13:00 – 22:00

Craft Beer Festival

De 23 a 25 de maio, o Calheta Beach recebe o Craft Beer Festival, um evento dedicado à celebração da cerveja artesanal madeirense. Com um programa que inclui música ao vivo, workshops e sugestões de petiscos, o festival decorre no Local Beach Bar & Restaurant e convida visitantes e residentes a desfrutar de três dias descontraídos junto ao mar, num ambiente informal e vibrante.