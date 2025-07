Fique a par da atividade programada pelos hotéis da coleção Savoy Signature para os próximos dias:

Calhau Beach Club

Saccharum

Fire Pit com o Chef Alejandro Nunes23.05.2025 a 26.10.2025 | sábado

18:30

No dia 19 de julho, o braseiro do Calhau Beach Club acende-se para receber o Chef Alejandro Nunes, do Terreiro, numa noite que promete sabores surpreendentes à beira-mar.

Ingredientes frescos, cozinha ao vivo e o toque criativo de um dos chefs mais inspiradores da Madeira transformam esta edição do Fire Pit numa experiência imperdível, onde a essência do Terreiro é descoberta no calor das brasas e no encanto do Atlântico.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

Festas de Verão 18.07 e 19.07| sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

As Festas de Verão no LOCAL – Beach Bar & Restaurant regressam a 18 e 19 de julho, prolongando a animação que marca os fins de semana durante todo o verão. Às sextas-feiras, os finais de tarde ganham ritmo com DJ (19h–22h), e aos sábados a música ao vivo dá o tom (19h–21h). Ambiente descontraído, boa música e sunsets à beira-mar. Com entrada livre, o verão vive-se aqui.

Cloud Bar | Recharge | Network Bar

NEXT

19.07| sábado

No próximo dia 19 de julho, o hotel mais irreverente da Madeira celebra mais um aniversário, com um programa repleto de animação ao longo do dia, boa disposição e 15% de desconto em todos os cocktails disponíveis nos bares, porque no NEXT a felicidade não tem hora marcada. Um brinde ao hotel que celebra o espírito jovem, livre e vibrante que torna o NEXT único.

Panoramic Rooftop

Gardens

Arraial Madeirense19.07| sábado

No dia 19 de julho, às 19h00, o TUI Blue Madeira Gardens convida-o a descobrir uma das celebrações mais autênticas da Madeira: o Arraial Madeirense no Panoramic Rooftop.

Uma noite de sabores e tradições madeirenses, com aperitivo, seleção de vinhos, digestivo e animação tradicional. O menu inclui iguarias como bolo do caco, sopa de trigo, bife de atum, espada com banana e maracujá, carne de vinha d’alhos, espetada em pau de louro, milho frito, pudim de maracujá, bolo de mel e muito mais.