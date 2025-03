Fique a par da programação para roteiros do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Cloud Bar

NEXT

06.03.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Contra-ataque

07.03.2025 | sexta-feira

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

08.03.2025 | sábado

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

***

Galáxia Skybar

Savoy Palace

06.03.2025 | quinta-feira

20:00-22:00

Live Jazz

07.03.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

08.03.2025 | sábado

19:00-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

***

Calheta Beach

Onda Azul

08.03.2025 | sábado

19:00

Jantar especial dia da Mulher - Restaurante Onda Azul

“Celebre a força e a essência da mulher! No dia 8 de março, brinde à sua história num jantar especial no Calheta Beach – Onda Azul, a partir das 19h. Por 45€ por pessoa, desfrute de uma noite inesquecível, repleta de sabores e momentos únicos. Reserve já e faça parte desta celebração!”

***

Saccharum

Sala Melaço

08.03.2025 | sábado

19:00

9ª Edição - Food&Wine Experience – 1425: A viagem do Ouro Branco

“Não perca a 9ª edição do Food & Wine no hotel Saccharum, um evento gastronómico exclusivo e de excelência, que acontecerá no dia 8 de março. Inspirado no tema ‘1425 – A Viagem do Ouro Branco’, o jantar de assinatura homenageia a introdução da cana-de-açúcar na Madeira, um marco histórico que moldou a identidade da ilha. Com um menu de seis pratos cuidadosamente preparado, acompanhado de vinhos selecionados da Herdade do Rocim, este evento promete uma experiência sensorial única. Os chefs de renome da região irão guiar os convidados numa verdadeira viagem gastronómica. Aproveite ainda a oportunidade de prolongar esta experiência com uma estadia no Saccharum, tornando esta noite memorável e relaxante!”